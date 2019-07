Furto di acqua e luce alla Tonnara, il gip non convalida l'arresto dell'erede dei Florio

Niente convalida per l’arresto di Alberto Paladino Florio, conosciuto come Chico. Così ha deciso il gip per l’erede della nobile famiglia disponendo allo stesso tempo per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimane. Due giorni fa l’intervento dei carabinieri con i tecnici di Enel e Amap che hanno trovato alcuni allacci abusivi che servivano a garantire i consumi di elettricità e acqua per il Circolo nautico Vincenzo Florio, i Quattro Pizzi e l’abitazione privata del 55enne. Accertamento al termine del quale è scattato l'arresto.

I consumi anomali, con bollette che a volte ammontavano a poche decine di euro, hanno insospettito gli investigatori. Qualcuno effettivamente aveva scavato un fossato di diversi metri, profondo 80 centimetri, fino in piazza Tonnara. "Il mio assistito si trova raramente a Palermo per via di impegni di lavoro in Madagascar e ha ribadito - afferma l’avvocato Michele De Stefani - che gli allacciamenti non sono stati realizzati da lui. Contro l’obbligo di presentazione in caserma proporremo appello. Abbiamo puntato molto sul fatto che il mio cliente è incensurato".

Proseguono intanto le indagini dei carabinieri della stazione Falde e della compagnia di San Lorenzo per cercare di risalire a chi ha effettuato gli allacci abusivi di energia elettrica e acqua all'Arenella.