Tentato omicidio ad Altofonte, dopo una lite tra bimbi le coltellate del papà: arrestato

Un 40enne sferra un fendente al genitore rivale per vendicare l'onore del figlio. L'aggressione non è finita in tragedia solo grazie alla prontezza di riflessi della vittima e all'intervento di un carabiniere in pensione. L'uomo adesso si trova al Pagliarelli