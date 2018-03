Baucina, timbra e si fa sostituire dai figli o dal marito: arrestata dipendente comunale

Si sarebbe spesso assentata dal posto di lavoro andando al Comune di Baucina solo per timbrare il cartellino. E in alcuni casi, come accertato dai carabinieri, avrebbe mandato il marito o uno dei figli per passare il badge, spolverare qualche scrivania e svuotare i cestini per non destare sospetti. I militari hanno arrestato un'addetta alle pulizie di 54 anni, A.M.L.B., con le accuse di truffa aggravata ai danni dello stato e falsa attestazione in servizio e denunciato i familiari per gli stessi reati.

Nel corso di alcuni controlli nelle amministrazioni pubbliche i carabinieri si sono imbattuti nella donna che si sarebbe assentata sistematicamente dal posto di lavoro. "Era solita vidimare il badge negli orari di inizio e fine servizio senza tuttavia intrattenersi nel palazzo municipale per svolgere le proprie mansioni. In numerose occasioni - spiegano dal Comando provinciale - è stato accertato che la donna non si recasse affatto al Municipio, lasciando che andassero al suo posto il marito o uno dei due figli".

I familiari timbravano il cartellino ed entravano negli uffici comunali per effettuare delle rapide e superficiali pulizie, così da poter simulare la presenza costante e il lavoro della 54enne. A seguito di vari appostamenti e dell’utilizzo di telecamere nascoste a caccia di riscontri sono quindi scattate le manette. Dopo una tappa ai domiciliari e il giudizio per direttissima al tribunale di Termini Imerese è stato convalidato l’arresto della donna alla quale è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Baucina.

"Sono sorpreso per quanto emerso dalle indagini. Il Comune - spiega il sindaco di Baucina, Ciro Coniglio - risultava pulito e non è sparito nulla. Aspetto di leggere le carte della procura per prendere le decisioni. Prima di fare qualunque valutazione vorrò capire cosa è successo. Dicono in paese che le indagini sono partite da un esposto anonimo. Se avessi saputo di ingressi non autorizzati avrei preso provvedimenti. La famiglia della dipendente è molto umile".

