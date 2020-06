Aveva una pistola nascosta nel comodino accanto al letto, arrestato commerciante

Aveva nel cassetto del comodino una pistola pronta a sparare e con il caricatore pieno. I carabinieri della stazione di Partanna-Mondello hanno arrestato un commerciante di 52 anni, S.T., per possesso di arma da sparo e ricettazione. Si tratta di una Beretta modello 92 calibro 9, trovata nella sua abitazione in via dell’Olimpo, all’interno della camera da letto. L’uomo è stato portato al Paagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.

Grazie al fiuto di Vera, pastore belga in servizio al Nucleo cinofili di Palermo, i militari hanno poi rinvenuto in un’aiuola, sotto terra, altre 18 cartucce dello stesso calibro. "L’arma, risultata rubata nel 2009, e le munizioni - riferiscono dal Comando provinciale - sono state sequestrate e saranno inviate al Ris di Messina per gli accertamenti balistici e per verificare se le stesse siano state utilizzate per qualche crimine".