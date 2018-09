Chiuse le indagini sul "sistema Montante", chiesto rinvio a giudizio per 24 indagati

La procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio di 24 persone coinvolte nell'inchiesta che a maggio ha portato all'arresto di Antonello Montante, l'ex presidente degli industriali siciliani, accusato di associazione a delinquere in concorso. Richiesta di rinvio a giudizio - secondo quanto riporta La Repubblica - non solo per l'imprenditore, ma anche per l’ex presidente del Senato Renato Schifani e l’ex capo dei servizi segreti Arturo Esposito.

L'inchiesta è coordinata dai sostituti Stefano Luciani, Maurizio Bonaccorso e dall'aggiunto Gabriele Paci. Le indagini sono partite nel 2016 quando durante una perquisizione a Serradifalco (Caltanissetta) nella villa di Montante, allora indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, gli agenti hanno rinvenuto in una stanza nascosta da una libreria, un archivio con veri e propri dossier e, frugando nel suo pc hanno recuperato tra i file cancellati quello che elencava contatti, incontri, e compensi per gli "informatori".

Due gli assi portanti dell'inchiesta: da un lato Montante avrebbe creato una rete di contatti tra politici ed esponenti di forze dell'ordine per avere informazioni sulle indagini a suo carico. Dall'altro, avrebbe elargito favori e denaro per poi chiedere una contropartita. L'imprenditore avrebbe fatto sistematicamente ricorso alla raccomandazione come sistema per "fidelizzare" i suoi interlocutori e creare una vasta rete di rapporti "improntanti a logiche clientelari".“

"Apprendo ancora una volta tramite organi di stampa del deposito della richiesta di rinvio a giudizio da parte dei pm di Caltanissetta. Entro i termini di rito chiederò la definizione con richiesta di giudizio immediato in modo fa potere dimostrare in tempi brevissimi la mia assoluta estraneita' per eventuali fatti a me del tutto sconosciuti", la replica del senatore di Forza Italia Renato Schifani.