Scappato da Frosinone e ricercato da mesi, 44enne arrestato all'aeroporto di Punta Raisi

Stava per imbarcarsi su un aereo, ma durante i controlli di sicurezza non è riuscito a nascondere il suo nervosismo. Quindi ha provato ad allontanarsi prima di essere bloccato dagli agenti di polizia in servizio al Falcone-Borsellino che lo hanno identificato e hanno chiarito il motivo del suo comportamento: sulla sua testa pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Frosinone per un residuo di pena da scontare in carcere per violenza e minacce a pubblico ufficiale.

Gli agenti dell’ufficio di polizia di frontiera aerea hanno arrestato il 44enne romeno Moreanu Costel, ricercato dallo scorso novembre. Una volta entrato in aeroporto sperava di farla franca e superare senza problemi i controlli sui passeggeri in arrivo e in partenza da Palermo. "Ha provato ad allontanarsi per evitare di essere fermato, ma è stato subito bloccato e sottoposto ad accertamenti", spiegano dalla Questura. E così, dopo le formalità di rito, Moreanu è stato arrestato e portato in carcere al Pagliarelli.