VIDEO | Quando un chilo di coca vale una vita: "Volevano gambizzarlo, ucciderlo e dargli fuoco"

Quando un chilo di cocaina vale una vita umana. Il tenente colonnello del Gruppo dei carabinieri di Monreale Luigi De Simone e il comandante della compagnia di Partinico Marco Pisano svelano alcuni retroscena sui due arresti eseguiti all'alba di oggi. A finire in manette sono stati Alfonso Scalici, balestratese di 69 anni, e Maurizio Conigliaro, palermitano di 57 anni. Come svelato dalle microspie dei carabinieri i due volevano gambizzare o uccidere e poi bruciare un giovane che aveva un debito di 45 mila euro per l'acquisto di una partita di droga. Ecco l'identikit degli indagati tracciato dagli investigatori.