Novanta piante di marijuana in una casa disabitata e luce a scrocco, due arresti

Dentro quell’appartamento c’era tutto il necessario per una serra di marijuana indoor, dai fertilizzanti alle lampade alogene, dai ventilatori agli impianti di riscaldamento. Tutto allacciato abusivamente alla rete elettrica, come poi accertato dai tecnici dell’Enel, consentendo la massima resa senza il minimo consumo (in bolletta) di energia. I carabinieri di Altofonte hanno arrestato F.C., (35 anni) e C.M. (22) per i reati di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio nonché furto aggravato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari sono entrati in casa al termine di un servizio di osservazione trovando "una serra per la coltivazione di marijuana e 90 piante - spiegano dal Comando provinciale - alte oltre un metro". Sia l’appartamento che il materiale utilizzato per la piantagione sono stati sottoposti a sequestro, mentre lo stupefacente è stato inviato al laboratorio Lass del reparto operativo per le analisi di rito. Per i due arrestati, dopo l’udienza di convalida a in attesa del processo, il gip ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.