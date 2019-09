Aggredito e costretto a salire su un'auto, tre arresti per sequestro di persona a Capaci

Aggredito e costretto con la forza a salire su un’auto prima di essere scaricato a Palermo. Sembra l’inizio di un film d'azione e invece, come ripreso anche dalle telecamere (di videosorveglianza), è successo veramente. E’ successo a Capaci alla fine di luglio scorso e dopo poco più di un mese d’indagini i carabinieri hanno arresto e messo ai domiciliari tre palermitani di 42, 27 e 25 anni.

Nell’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai militari della stazione i tre sono accusati di sequestro persone, violenza privata e lesioni personali. La vittima è un 24enne palermitano da poco trasferitosi a Capaci. Alla scena hanno assistito diversi passanti. Fra questi qualcuno ha deciso di denunciare la misteriosa vicenda sulla quale sono in corso gli accertamenti degli investigatori.

Il 24enne palermitano è stato ascoltato dai militari ma sembrerebbe che per il momento non abbia fornito elementi utili per le indagini coordinate dalla Procura di Palermo. "Non emergono collegamenti con la mafia, anche se - spiegano dal comando provinciale dei carabinieri - i contorni all’interno dei quali si inserisce il rapimento sono ancora da chiarire essendo tutti e quattro i protagonisti gravati da precedenti".