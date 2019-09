Rapina al Bingo, arrestati due giovani e il cassiere: "Ha ostacolato le indagini"

Arrestati due giovani sospettati di essere gli autori di una delle ultime rapine subita dal Bingo Snai di via Messina Marine, ai domiciliari è finito anche il cassiere con l'accusa di favoreggiamento: secondo gli inquirenti avrebbe ostacolato le indagini. Gli investigatori del commissariato Brancaccio sono riusciti a individuare i presunti autori del colpo messo a segno lo scorso 29 gennaio. In esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare sono finiti in carcere i giovani Vittorio La Barbera (21 anni) e Antonino Leto (23), mentre il dipendente - il 36enne N.M. - in attesa del processo è stato sottoposto ai domiciliari il reato di favoreggiamento personale.

La polizia ha avviato le indagini dopo il colpo che aveva fruttato a una coppia di banditi armata di pistola un bottino da 3 mila euro. Partendo dai pochi elementi a loro disposizione gli agenti sono riusciti a dare un nome e un volto ai due autori dell'assalto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Nonostante i rapinatori fosseri entrati in azione con il volto coperto da sciarpa e scaldacollo e le scarse informazioni fornite dall'unico testimone oculare di quanto accaduto (il cassiere), gli uomini del commissariato Brancaccio hanno scrutato ogni dettaglio utile riuscendo a identificare i responsabili.

"La profonda conoscenza del territorio da parte degli investigatori - spiegano dalla Questura - ha compensato la povertà del quadro indiziario di partenza: sui profili social dei due palermitani i poliziotti hanno riconosciuto gli abiti usati durante la rapina". Gli stessi indumenti sono stati poi rinvenuti e sequestrati al termine della perquisizione effettuata nelle loro abitazioni. Il prosieguo delle indagini è servito anche a confutare quanto riferito dal cassiere che aveva escluso la possibilità di conoscere i due malviventi, anche di fronte alle loro foto segnaletiche. Secondo la polizia il 36enne avrebbe reso dichiarazioni mendaci "ostacolando seriamente le indagini".