Cronaca Oreto-Stazione / Piazza Giulio Cesare

Stazione, tentano di rapinare giovane coinvolto in un incidente: arrestati

In manette un 21enne e un 19enne con l'accusa di rapina. I Falchi li hanno catturati dopo un breve inseguimento a piedi per poi ricostruire l'accaduto: avevano appena provato a portare via un cellulare e i contanti a un coetaneo