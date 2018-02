Corso dei Mille, assalto con la pistola in farmacia: fermati due sospetti

Assalto armato in farmacia. Due banditi hanno fatto irruzione stamattina nell'attività che si trova in corso dei Mille, all'angolo con via Lincoln, non lontano dalla stazione centrale. Hanno minacciato le dipendenti e urlando hanno chiesto loro di consegnare tutti i contanti. Qualcuno era riuscito però a lanciare l'allarme e mentre i malviventi fuggivano, i Falchi della polizia si lanciavano all'inseguimento. Una decina di metri e i due sono stati atterrati, immobilizzati e ammanettati sul marciapiede.

A raccontare l'accaduto una ragazza che ha assistito alla cattura dei rapinatori mentre stava andando a fare la spesa. "Li ho visti correre verso di me ma non avevo capito cosa fosse accaduto. Poi - racconta a PalermoToday Chiara L. - ho visto i poliziotti che li inseguivano a piedi mentre arrivavano altre volanti. A quel punto ho realizzato che erano entrati per rapinare la farmacia perchè ho visto altri poliziotti davanti all'ingresso". A lei si è avvicinata un'anziana signora che forse aveva notato tutta la scena e le ha raccontato agitata: "Trasieru cu ferru".

I malviventi, apparentemente due uomini di circa 30 anni, sono stati portati negli uffici della Squadra Mobile per accertamenti. Non è chiaro ancora se siano riusciti a portare via l'incasso né se la pistola utilizzata fosse vera o un'arma giocattolo senza tappo rosso. Sono state inoltre acquisite le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica. Da chiarire anche l'eventuale partecipazione di un terzo complice, magari rimasto fuori in auto e con il motore acceso.