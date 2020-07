Sbattuto contro il muro e rapinato del cellulare in via Divisi, arrestati due ventenni

Venne picchiato, sbattuto contro un muro in via Divisi e infine rapinato. Gli agenti di polizia del commissariato Oreto-stazione hanno arrestato due ventenne di nazionalità gambiana, Dauda Touray e Lamin Kebe, portati in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare poiché accusati della rapina a un bengalese avvenuta lo scorso 11 maggio, in piena notte.

Secondo auto ricostruito dagli investigatori la vittima “stava rientrando in casa, all’incrocio tra via Maqueda e via Divisi, quando fu aggredito da due stranieri di origini subsahariane che lo colpirono ripetutamente con violenza, costringendolo verso il muro prima di sottrargli il cellulare e fuggire in direzione Ballarò”.

La svolta nelle indagini sarebbe arrivata dopo altri due episodi avvenuti pochi giorni dopo, una rapina e un furto commessi rispettivamente in via Garibaldi e in piazza Rivoluzione. “In entrambi i casi e separatamente - spiegano dalla Questura - erano stati arrestati in flagranza di reato i due cittadini gambiani”.

Gli agenti, oltre ad aver notato alcune analogie nella dinamica delle due rapine (quella dell’11 maggio ancora irrisolta e quella del 16 maggio) per cui era stato arrestato Touray, in flagranza, hanno verificato l’estrema somiglianza dei due autori dei singoli reati predatori (il furto e la rapina) con quelli della rapina dell’11 maggio, ripresa inoltre da una telecamera di zona.

"Ulteriore e definitivo riscontro - concludono dalla Questura - sarebbe giunto con riconoscimento di Touray e Kebe da parte dalla vittima. Sono in corso indagini per stabilire se altre recenti ed analoghe rapine compiute nella zona del centro storico cittadino siano riconducibili ai due giovani gambiani".