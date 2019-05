Bussano alla porta, aggrediscono e rapinano un'anziana: due arresti a Bagheria

Era stata appena aggredita e scippata sull’uscio della porta di casa. Nonostante lo shock, mentre si trovava sull’ambulanza, un’ultraottantenne è riuscita a descrivere agli agenti di polizia i suoi rapinatori e la loro via di fuga. In manette sono finiti i pregiudicati Salvatore Lombardo (43 anni) e Salvatore Sparacino (20) che secondo gli investigatori sarebbero senza dubbio i responsabili del colpo messo a segno lo scorso 17 aprile a Bagheria. I due, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Termini Imerese, sono stati rinchiusi in carcere.

Stando a quanto accertato dagli investigatori i due sarebbero arrivati davanti all’abitazione dell’anziana nel pomeriggio, intorno alle 17. “Lombardo è rimasto a bordo di uno scooter di grossa cilindrata in funzione di palo, mentre Sparacino - spiegano dalla Questura - è sceso dal mezzo e ha bussato alla porta dell’ignara signora. All’apertura del portone il giovane malvivente le aveva afferrato la collanina d’oro che portava al collo e nonostante l’energica resistenza opposta dalla donna era riuscito a strappargliela di dosso”.

Purtroppo durante la colluttazione la donna è caduta con violenza per terra, riportando diverse fratture che hanno reso necessario il trasporto in ospedale a bordo di un’ambulanza. Proprio mentre si trovava sul mezzo del 118 l’anziana vittima della rapina ha riferito alla polizia quanto le era appena accaduto. E così sulla scorta delle informazioni appena acquisite e grazie all’analisi delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, gli investigatori del commissariato Bagheria sono riusciti a risalire all’identità dei responsabili.

Le conferme sono arrivate nel corso delle perquisizioni nelle abitazioni di Lombardo e Sparacino. Lì gli agenti hanno sequestrato lo scooter e il casco utilizzati per la rapina ma anche gli indumenti “perfettamente corrispondenti a quelli indossati dai due rapinatori”. Il mezzo a due ruote è risultato intestato al pregiudicato 43enne. Al termine di tutti gli accertamenti l’autorità giudiziaria ha disposto per entrambi l’esecuzione di un provvedimento restrittivo presso il carcere Cavallacci di Termini Imerese.

