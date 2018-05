Non solo eroina allo Zen, scovata serra di marijuana: arrestati marito e moglie incinta

Una piccola piantagione e oltre 8 chili di marijuana in un appartamento occupato abusivamente allo Zen, in via Rocky Marciano. I carabinieri hanno arrestato ieri Marco Vitale (26 anni) e la moglie Miriana Rizzo (23 anni) con l’accusa di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, furto aggravato e invasione di edifici. L'immobile in questione, infatti, risulta di proprietà dello Iacp e occupato abusivamente.

I militari delle stazioni San Filippo neri e Crispi erano impegnati con i cinque arresti dell’operazione “Ero market” che è servita da sgominare una piazza di spaccio di eroina. A uno di loro non è sfuggito il forte odore di marijuana che fuoriusciva da un tubo di areazione. Quindi il blitz in casa dell'uomo e della sua giovane compagna che è incinta.

Al suo interno, oltre a 14 piante con rispettivi vasi, sono stati trovati 1,8 chili di marijuana e altri 8,5 chili di piante con infiorescenze. Le stesse accuse sono state contestate al fratello maggiore del 26enne, Salvatore, destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai militari in quanto considerato uno dei pusher dell’organizzazione.

"Il 31enne - spiegano dal Comando - aveva trasformato la casa in una serra indoor. Sono state sequestrate 73 piante di marijuana, ciascuna alta circa 1 metro, lampade e materiale fertilizzante". Dopo l’arresto e l’udienza di convalida anche Marco Vitale è stato trasferito in carcere in attesa del processo, mentre la giovane Rizzo è stata sottoposta ai domiciliari.

Gallery