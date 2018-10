Sms all'amico poliziotto: "Aiuto ci sono due rapinatori in banca", colpo sventato

Rapinatori in trasferta assaltano una banca, ma un sms inviato da una cliente all'amico poliziotto manda il loro piano in fumo. In manette due palermitani responsabili di un colpo alla Credem di viale Europa, ad Alcamo. Si tratta di Salvatore Ferrante, 33 anni, e Gaetano Mangione, 39 anni, fermati in flagranza di reato e accusati di tentata rapina aggravata.

I due rapinatori in trasferta sono entrati in azione due giorni fa, intorno alle 13. Proprio a quell'ora un agente libero dal servizio ha ricevuto un messaggio da un'amica che gli spiegava di trovarsi in banca e chiedeva aiuto. In pochi minuti sul posto sono arrivate diverse pattuglie per cinturare la zona e bloccare la circolazione.

"Dall'esterno gli agenti di polizia - spiegano dalla Questura di Trapani - hanno notato due individui travisati con berretti e cappucci che si aggiravano nervosamente all'interno degli uffici. A quel punto, armi in pugno, hanno deciso di fare irruzione e sono riusciti a bloccare e arrestare i rapinatori". I due, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, erano entrati poco prima all’interno dell’istituto di credito, minacciando e picchiando i cassieri e il direttore per costringerli ad aprire la cassaforte. Ma grazie al coraggio di una cliente e al provvidenziale intervento dei poliziotti, i due trasfertisti non sono riusciti a portare a termine il loro piano.

Dopo gli adempimenti di rito entrambi gli arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica del tribunale di Trapani, sono stati rinchiusi nel carcere San Giuliano a Trapani in attesa dell’udienza di convalida.