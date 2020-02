Terrasini, omicidio dopo la rissa fuori dalla discoteca: fermati due giovani

Gli avrebbe sferrato almeno sette coltellate facendolo morire dissanguato per strada. I carabinieri hanno fermato il cugino del fidanzato di una delle sorelle della vittima, il 21enne Paolo La Rosa, deceduto vicino alla discoteca Millennium di Terrasini prima ancora di potere arrivare in ospedale. Si tratta di Alberto Mulè, ricercato già da questa mattina anche tramite un elicottero e rintracciato a Camporeale, comune di cui è originario. Davanti alla caserma di Cinisi nel tardo pomeriggio di oggi si è formato un capannello di circa un centinaio di persone. Un improvvisato sit in che ha reso necessario l’intervento dei militari in tenuta antisommossa mentre veniva ascoltato il giovane fermato.

Dopo una notte di interrogatori e l’analisi delle immagini riprese dalle decine di telecamere piazzate nella zona, gli investigatori hanno iniziato a stringere il cerchio riducendo a pochi nomi la lista dei potenziali assassini e complici. A fornire alcuni spunti investigativi per ricostruire quanto accaduto fuori e dentro la discoteca Millennium di Terrasini, oltre ai testimoni, sono "saltati fuori" alcuni messaggi audio rimbalzati da uno smartphone all’altro, da Cinisi a Terrasini. Sembrerebbe che la vittima avesse avuto un diverbio con il fidanzato della sorella nel tentativo di riportare la calma dopo un battibecco avvenuto fra il “cognato” e una terza persona, forse un buttafuori.

Poi sarebbe scoppiata la rissa, intorno alle 3.30, a una cinquantina di metri dalla discoteca in cui il gruppo di giovani aveva trascorso la serata. Mentre Paolo La Rosa si trovava per strada Alberto Mulè lo avrebbe ferito più volte con un coltello, all’addome e al torace, assestando il colpo mortale al collo, recidendo la giugulare. La scena sarebbe stata ripresa da uno degli impianti di videosorveglianza di un’attività commerciale vicina. A confermarlo sarebbero stati anche altri giovani presenti ieri sera in discoteca che conoscevano la vittima, Alberto Mulè e altri ragazzi della stessa comitiva. La Procura ha inoltre denunciato Filippo Mulè per favoreggiamento per aver cercato di aiutare il cugino a nascondersi.