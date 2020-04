L'omicidio di Bagheria, fermata la nipote della vittima: "Avrebbe assoldato due sicari"

Ad uccidere Angela Maria Corona, la 47enne trovata morta in un terreno tra Bagheria e Casteldaccia, sarebbe stata la nipote e secondo le indagini coordinate dalla Procura di Termini "avrebbe assoldato due sicari affinché, dietro corresponsione di un prezzo, l’aiutassero a uccidere la donna e a occultarne il cadavere".

I carabinieri hanno eseguito nella tarda serata di un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip per Maria Francesca Castronovo (39 anni), l'ivoriano Guy Morel Diehi (23) e il maliano Toumani Soukouna (28 anni). Secondo la ricostruzione di inquirenti e investigatori avrebbero strangolato la donna, mettendola poi dentro un sacco gettato in un dirupo.