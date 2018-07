Dovevano scontare una condanna ma erano a spasso: due arresti a Bagheria

Due arresti, una segnalazione all'Agenzia delle dogane per sospetto contrabbando di sigarette, un'auto, 21 moto e 18 carte di circolazione sequestrate. E' l'esito dei controlli effettuati dalla polizia del commissariato di Bagheria nei giorni scorsi, avvalendosi anche del supporto di equipaggi in moto dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura. Quaranta le infrazioni al codice della strada riscontrate, molte delle quali per mancanza di copertura assicurativa e guida senza patente. Elevate multe per un totale d circa 54 mila euro.

A finire in manette due pregiudicati, residenti a Bagheria, destinatari entrambi di ordinanze di applicazione di misure restrittive: Roberto Lo Negro, 40enne, è stato sottoposto ai domiciliari per una condanna a quattro mesi di reclusione per truffa e falsità in scrittura privata; Massimiliano Balistreri, 44enne, è stato rinchiuso in carcere, per aver più volte violato i domiciliari che stava scontando per una condanna a dieci mesi di reclusione per appropriazione indebita ed altro.

Gli agenti, inoltre, nel corso dei controlli, hanno sorpreso un uomo con una borsa a tracolla piena di sigarette di contrabbando mentre si aggirava nei pressi di alcuni esercizi commerciali: è stato segnalato all’Agenzia delle Dogane.