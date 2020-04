"Arrustuta" in strada con lancio di bottiglie contro i carabinieri: due arresti a Cruillas

Grigliate di carne in strada e lanci di bottiglia contro i militari. I carabinieri della stazione Resuttana Colli hanno fermato due giorni fa un 35enne e un trentenne, G.C. e C.L., con l’accusa di avere aggredito gli operatori che erano arrivati in via Damiano Macaluso, a Cruillas, per fermare l'"arrustuta" organizzata in strada nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Per entrambi il gip ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari per i reati di minacce, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Durante l'intervento una donna ha lanciato una bottiglia contro il personale in divisa.

Nel lungo weekend di controlli per le forze dell’ordine è finito in manette anche un 34enne, D.Z., accusato de reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Una pattuglia dei carabinieri di Monreale lo aveva intercettato in via Altofonte, senza casco, a bordo di un mezzo privo di targa. L’uomo, un autotrasportatore, aveva forzato un posto di controllo cercando di travolgere un brigadiere. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato nonostante la violenta reazione riservata alle forze dell’ordine. Anche per lui convalida dell’arresto e domiciliari.

L'elenco degli interventi si allunga con l'arresto di uno spacciatore, di due soggetti sottoposti agli arresti domicilari e sorpresi a girovagare senza meta, ma anche due automobilisti che non si sono fermati ai posti di controllo di viale Regione siciliana e via Ernesto Basile, non lontano dalla cittadella universitaria.

Si è conclusa con sei denunce, ma sono previsti ulteriori strascichi giudiziari, la grigliata di Pasqua in zona Sperone, o per meglio dire sui tetti di alcuni palazzi di piazzale Ignazio Calona, dove è servito l’intervento di polizia, vigili, finanza e Rap per interrompere quella festa ad alta quota. I responsabili, identificati lo stesso pomeriggio, saranno multati per la violazione delle misure anti Covid-19 ma alcuni di loro rischiano pure la potestà genitoriale.