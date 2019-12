Furto di scooter in zona Oreto, arrestati quattro giovani di Belmonte Mezzagno

Un furto di scooter sventato grazie alla tempestiva segnalazione di un residente e all’intervento delle volanti. La polizia ha arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì tre ragazzi di Belmonte Mezzagno con l’accusa di furto aggravato in concorso. Denunciato per lo stesso reato un diciassettenne. Gli agenti sono riusciti a bloccarli non lontano da un residence di via Buonriposo in cui i quattro erano entrati poco prima con l'obiettivo di portare via due Honda Sh.

A finire in manette sono stati un 22enne e due diciannovenni. Intorno alle 2 di notte un residente ha iniziato a sentire alcuni rumori sospetti e dopo essersi affacciato alla finestra si è reso conto che qualcuno stava rubando due scooter. Senza pensarci due volte ha preso il telefono e ha chiesto l’intervento della polizia, descrivendo i ladri e gli abiti da loro indossati. Pochi minuti e nella zona di via Oreto sono arrivate diverse pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

Tra sirene e lampeggianti blu i quattro ragazzi hanno abbandonato gli scooter in un vicolo, scappando a piedi nel tentativo di fare perdere le proprie tracce. La loro fuga però è durata appena qualche minuto. Braccati dalle volanti i giovani ladri hanno infatti deciso di arrendersi e sono stati portati in Questura per accertamenti. Al termine del giudizio per direttissima il giudice del tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto, in attesa del processo, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Belmonte.