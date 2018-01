Trabia, sorpresi a rubare nel residence "Il Carrubo": arrestati

Sorpresi a rubare all’interno del residence "Il Carrubo". I carabinieri hanno arrestato a Trabia i palermitani Mammone Vincenzo e Antonio Lo Casto, rispettivamente di 51 e 41 anni, con l’accusa di tentato furto in abitazione aggravato in concorso. A chiedere l’intervento di due "gazzelle" sono stati un carabiniere e un poliziotto, entrambi liberi dal servizio, che hanno sentito l’allarme sonoro entrare in funzione.

I militari della compagnia di Termini Imerese si trovavano già nei paraggi per un servizio di controllo proprio nella zona delle villette, utilizzate in estate e lasciate incustodite nei mesi invernali. L’arrivo dei carabinieri è stato sentito dai due ladri che, sentendosi in trappola, sono scappati e poco dopo sono stati catturati.

Entrambi sono stati quindi portati negli uffici della compagnia dei carabinieri dove, al termine degli accertamenti, sono stati dichiarati in stato di arresto. A seguito del giudizio immediato presso il tribunale di Termini Imerese sia Mammone che Lo Casto sono stati sottoposti ai domiciliari nelle rispettive abitazioni.