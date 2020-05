Si affaccia, vede ladro d'auto all'opera e chiama il 112: un arresto in zona Notarbartolo

Aveva già rotto il vetro dell’auto che voleva rubare e forzato il cilindro della chiave per metterla in moto. Un residente affacciato al balcone però ha visto tutto e ha chiamato la polizia. E’ accaduto mercoledì sera in via Daidone, non lontano dalla stazione Notarbartolo, dove le gli agenti delle volanti hanno arrestato R.L.M., 32 anni, per il reato tentato furto aggravato in concorso. Con lui infatti c’era un complice che però, allertato da sirene e lampeggianti, è riuscito a scappare a piedi e a far perdere le proprie tracce.

Una volta fermato il 32enne, residente a Bonagia, i poliziotti dell’Ufficio generale e soccorso pubblico hanno perquisito la sua macchina trovando alcuni arnesi da scasso che sono stati sequestrati. L’uomo fermato in flagranza di reato è stato quindi portato negli uffici di polizia in attesa del giudizio per direttissima che si è svolto l'altro ieri al tribunale di Palermo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui, in attesa del processo, l’obbligo di dimora dalle 21 alle 7 del mattino.

Appena poche ore dopo gli agenti dell’Upgsp hanno arrestato anche due ragazzini di 16 e 17 anni in via Don Orione, zona Fiera. Anche in questa occasione la coppia di giovanissimi è stata bloccata poco prima di potersi allontanare con uno scooter appena rubato. E anche in questo caso è risultata fondamentale la collaborazione di un residente che li aveva visti mentre forzavano il bloccasterzo e mettevano in moto un Piaggio Liberty. Entrambi sono stati fermati e portati al carcere Malaspina in attesa dell’udienza di convalida.