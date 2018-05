Ricettazione e riciclaggio di pezzi di auto rubate, altri cinque arresti

Arrestati altri cinque uomini che avrebbero fatto parte della banda che cambiava i numeri di telaio alle auto rubate per rivenderne i pezzi. La polizia ha dato esecuzione a un'ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Palermo, che i domiciliari nei confronti di cinque indagati (di cui due liberi e tre già sottoposti ai domiciliari) nell'operazione "Car network". In quell’occasione, il 10 maggio, è stata smantellata un'organizzazione composta da carrozzieri, meccanici e ladri di auto (I NOMI).

I provvedimenti eseguiti oggi hanno riguardato Carmelo di Marco (46 anni), Domenico Maiorana (20), Salvatore Sirchia (45), Marcello Sirchia (43) e Giancarlo Lo Piccolo (36). Questi ultimi tre risultavano già agli arresti domiciliari. I cinque sono accusati in concorso tra loro dei reati di ricettazione e riciclaggio di veicoli sul territorio palermitano. Le indagini della polizia stradale e dei colleghi del commissariato Brancaccio, grazie a intercettazioni telefoniche e videosorveglianza, hanno permesso di individuare alcuni magazzini di stoccaggio dove venivano nascoste e smantellate le auto rubate.

I cinque soggetti fermati, secondo gli investigatori, effettuavano la ripunzonatura del telaio all'interno dell'officina di uno di loro. In altri garage o terreni privati, invece, eseguivano le operazioni di smontaggio per recuperare organi-motore e pezzi meccanici. Altre auto venivano rimesse in vendita utilizzando la documentazione, il telaio e le targhe di veicoli incidentati e precedentemente acquistati, alcuni dei quali all'estero. L'organizzazione truffava anche le assicurazioni con finti incidenti stradali.

