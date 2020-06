Più di 150 furti in 4 mesi a Bellolampo, il gasolio della Rap rivenduto a un euro al litro

L'inchiesta sui presunti furti di carburante all'interno della discarica di Bellolampo è partita il 12 ottobre del 2017, dopo la denuncia di un vigilante della Ksm in servizio nell'impianto gestito dalla Rap. Sarebbe stato lui, quindi, ad accorgersi per primo degli strani movimenti della banda sgominata questa mattina dai carabinieri. Da lì, piazzando alcune telecamere nei punti giusti, i militari, guidati dal maggiore Andrea Senes, sono riusciti a documentare oltre 150 furti nell'arco di poco più di 4 mesi, dal 29 gennaio al 6 giugno del 2018. Un numero esorbitante.

Gli indagati del blitz "Beautiful Flash", coordinato dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Enrico Bologna, infatti, si sarebbero dati un gran da fare, arrivando a commettere più furti di carburante nello stesso giorno. Secondo la ricostruzione dell'accusa, il gasolio sarebbe stato poi rivenduto al prezzo di 1 euro al litro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alcuni dei dipendenti Rap erano peraltro già stati arrestati in flagranza il 5 giugno di due anni fa. Si tratta di Giovanni Calò, Salvatore Lullo, Marco Corona, Ciro Aurelio e Benedetto Scariano. E, come emerge dall'ordinanza firmata dal gip Giulia Malaponte, il fatto che da quel momento non avevano più avuto accesso alla discarica avrebbe avuto delle ripercussioni positive per l'ex municipalizzata: in base alla testimonianza resa dai dirigenti dell'impianto, sentiti dagli investigatori, infatti, in poco più di un mese e mezzo (cioè dal 5 giugno al 27 luglio del 2018), la Rap sarebbe riuscita a "risparmiare" ben 20 mila litri di gasolio.