In giro per le strade dello Zen con un panetto di hashish nelle mutande, due arresti

In giro per lo Zen con 100 grammi di hashish nascosti nelle mutande. Durante un servizio mirato a verificare il rispetto del decreto anticontagio i carabinieri della stazione San Filippo Neri hanno arrestato un trentenne, F.M., e un 32enne, A.T., per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostane stupefacenti.

Al momento dei controlli i due si trovavano lungo via Senocrate d’Agrigento. La perquisizione ha permesso di sequestrare un intero panetto di hashish. Su disposizione dell’autorità giudiziaria entrambi, denunciati anche per la violazione dell’articolo 650 del codice penale, sono stati portati a casa in attesa del giudizio per direttissima.

