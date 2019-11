Corrieri della droga in Campania, denunciato al porto un palermitano con 99 mila euro

Arrestati in Campania due corrieri sorpresi con 40 chili di hashish dentro un trolley, fermato al porto un palermitano diretto in Sicilia con 99 mila euro in tasca. E’ questo il risultato di una attività portata avanti dal commissariato di polizia San Giovanni (Napoli) e dalla squadra cinofili della guardia di finanza lo scorso mercoledì pomeriggio.

Nel corso di un servizio antidroga i poliziotti hanno fermato in viale Due Giugno a San Giovanni a Teduccio (Napoli) un'auto occupata da due uomini con diversi precedenti di polizia. All'interno del mezzo è stato rinvenuto un bagaglio contenente 39 involucri di hashish avvolti in nastro adesivo. I due uomini avevano addosso la somma di 640 euro e sei telefoni cellulari.

I successivi accertamenti hanno portato all'individuazione di un terzo complice intercettato all'imbarco per Palermo che, controllato con il supporto della squadra cinofili della guardia di finanza, è stato trovato in possesso della somma di 99.770 euro, ritenuto provento dell'attività illecita.

I primi due uomini, A.C. di 31 anni e G. B. di 54 anni, sono stati arrestati per detenzione i fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre il trasportatore, un 48enne palermitano, è stato denunciato per lo stesso reato.