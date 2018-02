Serra di marijuana in casa, trovata anche una pistola: arrestati padre e figlio

Una serra con 110 piante, contanti, mezzo chilo di hashish e anche una pistola con matricola abrasa e dotata di silenziatore artigianale. E’ quanto trovato e sequestrato dalle volanti di polizia nella notte in corso dei Mille. L’intervento è scattato grazie all’intuizione degli agenti che, passando in strada, hanno notato una sagoma che si aggirava sul tetto di un capannone. In manette Filippo e Francesco Marra, rispettivamente padre e figlio di 58 e 30 anni.

Gli agenti hanno effettuato un controllo all’interno dell’area recintata in cui sorge il capannone. "A consentire l’accesso agli agenti e la possibilità di ispezionare l’ampia porzione di terreno - spiegano dalla Questura - è stato lo stesso Filippo Marra”. In un primo momento i poliziotti dell’Upgsp hanno trovato in un magazzino una busta contenente mezzo chilo di hashish e una pistola modello Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, dotata di silenziatore artigianale e quattro cartucce.

Ma la perquisizione non si è fermata qui. Gli agenti hanno trovato addosso a Marra i contanti e all’interno di un appartamento, nella disponibilità del 58enne, una serra indoor, 100 grammi di stupefacente e un bilancino di precisione. Ognuna delle 110 piante rivenute, fatte crescere grazie a concimi vari, impianti di illuminazione e aerazione, era alta poco meno di un metro. Durante li controlli è arrivato anche il figlio, Francesco, che si è assunto la responsabilità di quanto scoperto dai poliziotti.

"E’ presumibile - concludono dalla Questura - che gli immobili di corso dei Mille fossero luoghi di produzione e di smercio di stupefacenti e in tal senso si stanno svolgendo alcune indagini. Ha dei contorni ancora oscuri, invece, il ritrovamento della pistola modificata e il personale della Scientifica è impegnata in queste ore per stabilire se l’arma abbia già sparato ed eventualmente in quali circostanze". Sia il padre e che il figlio sono stati tratti in arresto.