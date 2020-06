Monreale, pastore tedesco "in divisa" fiuta oltre 4 chili di marijuana in un garage: 2 arresti

Quattro chili e mezzo di marijuana nascosti in un garage e scovati dal pastore tedesco "in divisa" Ron. I carabinieri del Comando provinciale hanno arrestato a Monreale D.Z. (43 anni) e E.C. (28) per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

“I militari - spiegano dal Comando - hanno sorpreso i due mentre cedevano della droga a una persona poi dileguatasi”. Nel corso della perquisizione sono stati trovati in possesso di 200 euro in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta provento dell’attività illecita.

In un secondo momento è entrato in azione anche Ron, cane di 6 anni, che ha fiutato la sostanza stupefacente all’interno di un box. Indagini in corso per risalire ai soggetti che avevano la disponibilità della marijuana.

Gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria e la marijuana, sottoposta a sequestro, è stata inviata ai carabinieri del Lass del Comando provinciale per eseguire le analisi quantitative e qualitative.