Sulla strada provinciale con un chilo e mezzo di marijuana, due arresti a Bolognetta

In viaggio sulla strada provinciale 77 con un chilo e mezzo di marijuana. I carabinieri di Misilmeri hanno arrestato il 35enne Piero Saitta e il 28enne Antonino La Mattina, fermati nella zona di Bolognetta e accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari stavano effettuando un normale servizio di controllo alla circolazione quando hanno visto i due che stavano gettando per strada alcuni sacchi della spazzatura. A quel punto sia i due che la loro auto sono stati perquisiti.

"E’ stato rinvenuto un chilo e mezzo di marijuana - spiegano dal Comando provinciale - nonché svariato materiale utilizzato per la creazione di una coltivazione indoor". I due sono stati ammanettati e portati in caserma.

Il giudizio per direttissima celebrato la mattina successiva si è concluso con la convalida dell’arresto. L’autorità giudiziaria del tribunale di Termini Imerese ha disposto per Saitta l’obbligo di dimora a Palermo e per La Mattina l’obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria.

(nelle foto in basso, da sinistra, Saitta e La Mattina)

Gallery