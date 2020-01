Crack in piazza a Ballarò, cocaina a domicilio in viale Strasburgo: arrestati tre giovani

Due pusher e una vedetta fermati dai Falchi della Squadra Mobile. La polizia ha arrestato in due diverse operazioni un ventenne e un diciannovenne, sorpresi nella piazza di Ballarò con 600 euro in tasca, e un diciannovenne visto mentre vendeva una dose di cocaina e poi trovato in possesso della somma di 700 euro.

Nel primo caso i Falchi, in abiti “civili”, hanno effettuato un appostamento nella piazza dello storico mercato palermitano. “I poliziotti - spiegano dalla Questura - hanno notato stazionare proprio in piazza Ballarò due loro vecchie conoscenze: Pietro Sammarco, ventenne del quartiere Montepellegrino, e Salvatore Mazzanares, diciannovenne dell’Alberghiera”.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia il primo avrebbe fatto da vedetta, scrutando dall’angolo ogni movimento sospetto, mentre il secondo è stato visto mentre cedeva una dose di crack a un acquirente. “Dopo aver documentato altre cessioni di dosi, puntualmente sequestrate a distanza, i poliziotti hanno proceduto a fermare i due spacciatori”, aggiungono dalla Questura.

Il terzo fermato, il diciannovenne Vincenzo Di Cristina della Zisa, è stato arrestato in viale Strasburgo dove ancora una volta i Falchi si erano appostati in attesa di una mossa falsa. “Certi di non essere notato - spiegano dalla polizia - hanno seguito le fasi di approccio tra uno spacciatore arrivato in auto e un pedone poi salito a bordo”.

Stando a quanto accertato dagli investigatori fra i due si sarebbe “consumato uno scambio denaro-stupefacente evidentemente concordato prima”. Dopo aver notato la scena gli agenti sono entrati in azione sequestrando una dose di cocaina, un’altra di marijuana e la somma di 700 euro trovata addosso a Di Cristina. Oltre all’arresto per spaccio il giovane è stato denunciato per guida senza patente.