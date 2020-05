Smantellata rete dello spaccio a Ballarò, 11 arresti: i nomi

Undici persone sono state arrestate dalla polizia, al termine di un'indagine avviata nel 2018, con l'accusa di gestire lo spaccio di cocaina, crack, marijuana e hashish a Ballarò.

Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per Wesley Candeh, 27 anni. Ai domiciliari Marouen Ben Brahim, 24 anni; Salvatore Bilello, 27 anni; Daniele Colina, 25 anni; Giovanni Fortunato, 21 anni; Antonino Gresti, 22 anni; Giancarlo Grisafi, 23 anni; Tito Marco Kamel, 24 anni e Samuele Spampinato, 20 anni. Obbligo di dimora per Mirko Parrino, 20 anni, e Francesco Imperiale, 37 anni.