Cocaina, hashish e crack a tutte le ore del giorno e della notte: undici arresti a Ballarò

Undici arresti per spaccio di droga a Ballarò. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare chiudendo un’indagine avviata a settembre 2018 e servita dopo appostamenti, pedinamenti e intercettazioni a "chiudere i rubinetti" di cocaina, crack, marijuana e hashish nel quartiere del mercato storico.

A condurre l’attività investigativa sfociata nell’operazione "Street drug" sono stati i Falchi della Squadra Mobile che hanno acquisito "elementi probatori - spiegano dalla Questura - a carico di una gruppo criminale dedito all’illecita attività di cessione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti operante nel territorio del quartiere".

Secondo quanto ricostruito l’attività di spaccio veniva garantita da diversi pusher attivi a tutte le ore del giorno e della notte, pronti a rispondere alle esigenze di una clientela variegata e di "numerosissimi consumatori - aggiungono dalla polizia - che attraverso estemporanei e fulminei contatti acquistavano dosi di sostanze stupefacenti".

Ad emergere è stata “la particolare intensità dei traffici illeciti posti in essere dagli indagati, i quali - concludono dalla polizia - in un arco di tempo limitato (settembre 2018-aprile 2019), incuranti peraltro degli interventi di polizia giudiziaria effettuati, proseguivano ininterrottamente l’attività di spaccio".

In un anno e mezzo circa sono stati infatti effettuati numerosi arresti in flagranza di reato ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica numero 309/90 seguiti dai relativi sequestri di stupefacenti ai danni di soggetti finiti più volte in manette ma tornati ad ogni occasione a "lavorare" nella piazza di spaccio nonostante le misure cautelari già in atto.