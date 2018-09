Nasconde cocaina in un barattolo di cacao in polvere, arrestato 55enne

Nasconde la cocaina in un barattolo di cacao in polvere. I carabinieri della stazione di Altarello di Baida hanno arrestato il 55enne Antonino Bruno con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, appostati non lontano da lui, hanno osservato il suo ingresso in un box e hanno fatto scattare il blitz.

Una volta dentro hanno perquisito il magazzino e trovato dentro il cestino dei rifiuti il barattolo all'interno del quale erano custoditi 50 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Bruno, rinchiuso inizialmente in carcere, dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto dall’autorità giudiziaria agli arresti domiciliari in attesa del processo.

Negli stessi giorni i carabinieri della stessa stazione hanno arrestato il 24enne Domenico Pizzurro (foto in basso). "Oltre ad essere stato fermato mentre cedeva una dose di droga - spiegano dal Comando provinciale - è stato trovato in possesso di 190 grammi di hashish e di oltre 40 grammi di cocaina". Anche per lui, dopo una tappa al Pagliarelli, il giudice ha disposto i domiciliari al termine dell’udienza di convalida.

