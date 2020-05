Furti di bici elettriche e incursioni nelle scuole di Villabate: fermati due giovani

Per due anni avrebbero turbato la serenità della comunità di Villabate, tra furti di ogni genere, anche in asili, scuole e negozi. Oggi i carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare su richiesta dal pm Giulia Beux ed emessa dal gip che ha disposto i domiciliari per P.V., 25enne di Villabate, e notificato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per A.A., 24enne residente a Misilmeri. Cinque giovani, tra i quali un minorenne, sono stati invece denunciati in stato di libertà per i "colpi" in alcune scuole che avevano creato problemi agli studenti, docenti e dirigenti scolastici villabatesi.

I due giovani sono accusati a vario titolo e in concorso tra loro di furto in abitazione e furto aggravato. Le indagini, anche grazie all’analisi delle immagini di alcune telecamere, hanno consentito di fare luce su cinque episodi denunciati da alcuni concittadini: rubati capi d'abbigliamento in un negozio a settembre scorso, tre bici elettriche a novembre e un cellulare in un appartamento a febbraio 2020. Il gip Guglielmo Nicastro, scrivono gli investigatori, ha evidenziato come "le indagini dei carabinieri hanno ricostruito la complessiva attività delittuosa ascrivibile agli indagati nel biennio 2018-2020 riguardante una serie di atti predatori che ha funestato il comune di Villabate".

Tra questi anche vari furti nelle scuole per i quali i carabinieri avevano già denunciato altri cinque giovani, uno dei quali fratello del 25enne. A finire nel mirino negli ultimi due anni l’istituto secondario di primo grado Pietro Palumbo e l’istituto statale II circolo Gianni Rodari di Villabate. "Notevoli sono i disagi - ricordano i carabinieri - cagionati da tali eventi sia nei confronti degli imprenditori, commercianti, privati cittadini e non per ultimo nei riguardi dei vari dirigenti scolastici, costretti a fronteggiare le difficoltà legate all’efficienza e funzionalità dell’attività d’insegnamento con l’aumento esponenziale degli episodi di furto, che non hanno risparmiato nemmeno materiali e strumenti fondamentali per l’attività didattica".