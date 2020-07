Borseggi a Mondello, donne sole nel mirino: due uomini finiscono in carcere

Dopo essere stati denunciati per alcuni borseggi a Mondello per due uomini di 44 e 42 anni si sono aperte le porte del carcere Pagliarelli. La polizia ha arrestato ieri mattina Gaspare Spinelli e Melchiorre Sferruggia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare richiesta dalla Procura di Paermo ed emessa dal giudice per le indagini preliminari Michele Guarnotta nei confronti dei due per alcuni episodi di furto aggravato commessi il 12 e il 25 maggio scorsi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del commissariato Mondello e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico i due, residenti allo Zen, si piazzavano tra le stradine di Mondello e attendevano il passaggio di qualche donna sola in auto e che avesse la borsa poggiata sul sedile lato passeggero. Poi, approfittando del momento in cui le automobiliste facevano manovra per parcheggiare, le avrebbero derubate prima di fuggire a bordo di uno scooter senza che la vittima potesse accorgersi di nulla.

Dall’analisi dei video ripresi da alcune telecamere e dalle successive indagini però, i poliziotti sono riusciti a rintracciare e denunciare i due uomini. "L’attenta visione delle immagini - ricostruiscono dalla Questura - ha consentito di notare una coppia di giovani che, muniti di mascherina anti Covid, erano soliti pedinare alcune automobili". A nulla sarebbero serviti gli espedienti di utilizzare le mascherine o di coprire la targa del ciclomotore con uno scaldacollo.

Due giorni dopo l’ultimo furto i poliziotti, ricostruiscono dalla Questura, hanno individuato in lungomare Cristoforo Colombo e fermato due uomini che viaggiavano in sella a uno scooter bianco, un Honda Sh300. "Le successive perquisizioni personali e domiciliari hanno consentito di accertare la disponibilità di capi di abbigliamento ed accessori del tutto simili a quelli indossati ed utilizzati nel corso dei colpi. Inoltre, sotto la sella del motociclo, è stato rinvenuto uno scaldacollo blu con strisce nere utilizzato dagli autori dei delitti per coprire la targa del veicolo".