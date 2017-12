Bagheria, si rifiuta di comprare i biglietti della riffa: picchiato da tre fratelli al cinema

Tre fratelli palermitani arrestati per tentata estorsione aggravata in concorso. Si sono recati in un cinema a Bagheria e hanno cercato di vendere dei biglietti per la riffa a un dipendente della sala. Lui però si è rifiutato di pagare ed è stato aggredito da Rocco, Maurizio e Stefano Giuseppe Croce, rispettivamente di 38, 31 e 34 anni, rintracciati dalla polizia grazie all'analisi delle immagini delle telecamere.

L'uomo, travolto da una raffica di calci e pugni, si è riparato dietro il bancone ma i tre lo hanno raggiunto per continuare a picchiarlo. Non contenti hanno scaraventato per terra anche la merce esposta in vendita. Ad un certo punto un passante, vedendo cosa stava accadendo, è intervenuto mettendo in fuga i tre malviventi.

Grazie alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza la polizia è riuscita a risalire ai tre fratelli protagonisti dell'aggressione. Gli agenti sono andati a casa loro trovando solo due dei tre fratelli: avevano ancora i palmi e i dorsi delle mani ancora arrossati. Il terzo fratello è stato invece rintracciato, poco dopo, per strada. Per tutti loro si sono aperte le porte del carcere Cavallacci di Termini Imerese.