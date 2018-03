Fermato allo Sperone con 50 dosi di crack, 31enne finisce in manette

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: con questa accusa ieri pomeriggio i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Palermo piazza Verdi hanno tratto in arresto Francesco Tinnirello, 31enne palermitano, volto noto alle forze dell’ordine. I militari impegnati in un servizio antidroga nel quartiere Sperone, hanno notato l’uomo mentre si aggirava con fare guardingo. Insospettiti, i carabinieri hanno proceduto a una perquisizione personale. "Un'intuizione che si è rivelata esatta - come spiegano i militari - perché addosso a Tinnirello sono subito saltate fuori 50 dosi di crack, per un peso complessivo di circa 10 grammi". Il trentunenne, su disposizione del giudice, è stato arrestato e portato in carcere, al Pagliarelli.

