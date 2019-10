Cocaina al posto della sorpresa dell'ovetto di cioccolato: arrestato 28enne al Cep

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con questa accusa la scorsa notte i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 28 al Cep, Gaetano Giunta. I militari della stazione Borgo Nuovo durate un normale servizio di controllo del territorio hanno sorpreso il giovane mentre cedeva droga ai "consumatori".

"Immediatamente - spiegano dal comando provinciale - è scattato il controllo, e a seguito della perquisizione personale sono stati rinvenuti 20 dosi di cocaina nascoste in due confezioni di plastica, che si trovano all’interno degli ovetti di cioccolato, e 250 euro ritenuti provento dell’attività illecita. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro".

Giunta è stato portato nella propria abitazione - al Cep - in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con il rito per direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto il giovane è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.