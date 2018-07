La fuga e i colpi di pistola: arrestato ladro di elettrodomestici palermitano

In manette a Triscina un uomo di 37 anni, disoccupato, volto noto alle forze dell’ordine: dopo avere rotto una finestra era entrato in un appartamento per fare razzìa. Poi l'intervento dei carabinieri, la fuga e l'inseguimento