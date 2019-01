Favorì la latitanza di Bernardo Provenzano, arrestato per furto di luce

Era salito agli onori delle cronache per essere stato uno dei favoreggiatori della latitanza del super boss Bernardo Provenzano prima della cattura avvenuta l’11 aprile del 2006. E adesso per un "semplice" furto di energia elettrica è stato nuovamente arrestato Angelo Tolentino, 79 anni. L'uomo era già finito in manette nel 2005 nell’ambito dell’operazione denominata “Grande mandamento” che sgominò la maglia di fiancheggiatori dell'ultimo padrino.

L'abitazione di Tolentino, di Ciminna, era da tempo adocchiata dai carabinieri della stazione di Baucina che sabato scorso hanno fatto scattare il blitz. "Nel corso dei servizi di controllo del territorio - dicono dal comando dell'Arma - i militari hanno notato che l’unità esterna di una pompa di calore della sua abitazione rimaneva ininterrottamente in funzione giorno e notte, da qui il sospetto che potesse esserci il prelievo abusivo di energia elettrica".

Il controllo effettuato con l’ausilio di personale tecnico della società E-Distribuzione ha consentito di accertare che l’abitazione era alimentata da energia elettrica che era prelevata illecitamente tramite un allaccio abusivo alla rete elettrica E-Distribuzione che bypassava la lettura del misuratore elettronico, azzerando quindi il conteggio dei consumi e la fatturazione. A nulla è servito il tentativo di nascondere l’allaccio in un apposita nicchia ricavata in un muro perimetrale dell’abitazione.

Tolentino è stato così arrestato: dovrà rispondere del reato di furto aggravato e dovrà risarcire il danno patrimoniale in corso di quantificazione alla società elettrica. Il 79enne su disposizione del giudice è stato arrestato dai carabinieri e sottoposto a giudizio direttissimo dal Tribunale monocratico di Termini Imerese che ne ha convalidato l’arresto.