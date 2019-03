Picchia uomo per costringerlo a dargli il denaro, convalidato arresto di un palermitano

Il giudice ha convalidato l'arresto di un 49enne palermitano che nei giorni scorsi era stato fermato dai carabinieri mentre minacciava di morte un uomo nel Veneziano. L'uomo aveva chiesto alla vittima la restituzione del denaro prestato a gennaio, pari a circa mille euro, oltre a interessi pari a tremila euro. Un vero e proprio tentativo di estorsione, secondo i carabinieri che già qualche tempo fa avevano raccolto la segnalazione della presunta vittima.

I due - venerdì scorso - si sono incontrati in strada e la vittima, intimorita, ha chiamato il 112. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia veneziana, una volta ricostruita la situazione, hanno ammanettato il 49enne palermitano. Si tratta di un pregiudicato e disoccupato, che è stato accompagnato in carcere a Venezia con l'accusa di tentata estorsione. Il palermitano (G.T. le sue iniziali) di fronte al giudice ieri mattina è rimasto in silenzio.