Strano viavai in casa, pastore tedesco fa arrestare un palermitano per spaccio

Arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutta colpa di Mike, un pastore tedesco. Operazione dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Carini che hanno scovato un palermitano di 65 anni, Francesco Mauro. I militari sono stati guidati dal fiuto infallibile del pastore tedesco, da quattro anni in forza al nucleo carabinieri cinofili di Palermo Villagrazia.

Da giorni le forze dell'ordine avevano notato uno strano viavai nei pressi dell’abitazione, in via Salita Maria. Insospettiti sono giunti in casa dell’uomo, rinvenendo e sequestrando una pianta di marijuana, nonché 150 grammi di "erba" già essiccata, e 5 grammi di hashish suddivisi in vari pezzi. Nell'ambito della stessa operazione i carabinieri hanno sorpreso un vicino di casa di Mauro con circa 10 grammi di marijuana: è scattata la segnalazione all’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo. Francesco Mauro, giudicato con il rito direttissimo presso il Tribunale di Palermo, dopo la convalida è stato sottoposto agli arresti domiciliari.