Cronaca / Piazza Vittorio Emanuele Orlando

Tribunale, dopo la condanna ai domiciliari beffa tutti e scappa a fine udienza

Caccia all'uomo nella zona del Capo dove il 29enne Carmelo Migliaccio, arrestato 24 ore prima per evasione, sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce. Non è ancora chiaro se addirittura abbia una rubato una Vespa nei paraggi