In macchina con quasi mezzo chilo di hashish, giovane arrestato in autostrada a Scillato

In macchina con quasi mezzo chilo di hashish. Per S. L., 25 anni, originario di Enna e incensurato, che è stato bloccato dai carabinieri sull'A19 all'altezza dello svincolo di Scillato, è scattato l'arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad intercettare il giovane sull'autostrada sono stati i militari della compagnia di Cefalù. Durante un controllo, l'auto sulla quale viaggiava S. L. è stata fermata e perquisita ed è così che gli investigatori hanno trovato 4 panetti di "fumo", dal peso complessivo di 400 grammi. A quel punto è scattato l'arresto, in attesa del rito direttissimo. La droga, se immessa sul mercato e spacciata avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro.