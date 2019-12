Furto di energia elettrica e bombole non dichiarate, arrestato un commerciante

“Bombolaro” arrestato per furto di energia elettrica. I carabinieri hanno scovato l’allaccio abusivo che avrebbe realizzato un commerciante nella zona di corso Calatafimi, come poi accertato anche dai tecnici di E-distribuzione che hanno trovato il cavo collegato alla rete cittadina.

A finire nei guai è stato un 49enne, M.B., che è stato anche denunciato poiché trovato in possesso di 27 bombole di gas o gpl prive delle prescritte autorizzazioni. La merce è stata quindi sequestrata e affidata a una ditta specializzata.

Ma non finisce qui. “Il commerciante - spiegano dal Comando provinciale - aveva occupato gran parte della sede strada con merce varia, creando intralcio alla circolazione. Il veicolo utilizzato per il trasporto era sprovvisto di assicurazione e pertanto è stato sottoposto a sequestro amministrativo”.

Complessivamente i carabinieri di Mezzomonreale hanno elevato sanzioni per un totale di 1.300 euro, accompagnando poi il 49enne in tribunale. Stamattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il commerciante, in attesa del processo, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.