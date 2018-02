Sette chili di "fumo" nel portabagagli della Bmw: due arrestati

Nascondono sette chili di hashish nella Bmw e vengono scoperti e arrestati. E' successo nella tarda serata di ieri a Cefalù. A finire in manette sono stati due uomini: Jaouadi Fathi, 41 anni, nato in Tunisia e residente a Palermo e Garbi Aymen, 35 anni, anche lui tunisino e residente a Vittoria. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

"A seguito della perquisizione della Bmw 520 su cui i due viaggiavano - raccontano i carabinieri - sono stati rinvenuti 70 panetti di 'fumo' dal peso complessivo di 7 chili. Il carico di hashish era custodito nel portabagagli ed era stato imballato con fogli di giornale di stampa estera in lingua francese, poi sequestrati". Gli arrestati sono stati inizialmente rinchiusi nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, nel Tribunale di Termini Imerese. Dopo la convalida degli arresti, Jaouadi Fathi è stato portato in carcere mentre a Garbi Aymen è stato imposto il divieto di dimora nel comune di Palermo.

"I servizi antidroga - chiudono dalla compagnia di Cefalù - continuano senza sosta. L'obiettivo è di scoraggiare e reprimere lo smercio delle sostanze stupefacenti nei comuni del Cefaludese".

Nelle foto sotto Garbi Aymen e Jaouadi Fathi

