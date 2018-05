Cinisi, la spiaggia Magaggiari si fa più bella: installati i nuovi arredi

Da ieri nel piazzale davanti alla spiaggia Magaggiari, a Cinisi, sono spuntate panchine, fioriere e cestini per la raccolta dei rifiuti nuovi di zecca. Questa mattina sono state installate anche le restrelliere per le bici. Gli arredi urbani sono stati acquistati dalla ditta Segnal System srl di Spello, in provincia di Perugia. In totale sono costati 39 mila euro. "Quelli della spiaggia - spiega l 'assessore al Turismo Salvo Biundo a PalermoToday - sono soltanto una parte degli articoli acquistati (di cui si è occupata l'assessore Marina Maltese), gli altri arredi saranno posizionati lungo la via del Mare i cui lavori sono ripartiti e a breve saranno completati".

Nei prossimi giorni si attende l'arrivo della terra e delle piante - molto probabilmente grasse - per completare il restyling dell'area limitrofa alla spiaggia. "Invitiamo i cittadini e in particolare i ragazzi che animano le notti della spiaggia - conclude Biundo - a collaborare con l'amministrazione prendendosene cura: gli arredi urbani sono di tutti".