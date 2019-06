La spiaggia dell'Arenella torna a respirare: rimossi 50 sacchi di rifiuti

Volontari in azione all'Arenella per ripulire la spiaggia, complessivamente sono stati rimossi 50 sacchi colmi di rifiuti di ogni tipo.

"Abbiamo dato il nostro contributo in occasione della Giornata mondiale degli Oceani: in collaborazione con le associazioni del quartiere, le strutture ecclesiastiche e l’Istituto Maria Ausiliatrice - dice Rosario Arcoleo, consigliere comunale Pd e presidente della commissione Affari generali - abbiamo raccolto oltre 50 sacchi di rifiuti dalla spiaggia. Sono orgoglioso di aver contribuito all’organizzazione di questa iniziativa che lancia un segnale ‘simbolico’ ma al tempo stesso concreto, in difesa del nostro ambiente e del nostro mare”.

Presenti, fra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando e il vicesindaco Fabio Giambrone.

