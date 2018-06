Arenella, auto in divieto di sosta e traffico in tilt: lo street control fa strage di multe

Continua la guerra alla sosta selvaggia da parte della polizia municipale. Lo street control dei vigili è entrato in azione per la terza settimana consecutiva nelle zone di mare. Sabato sera, tra Partanna, Mondello, Sferracavallo e Arenella, la videocamera ha immortalato 54 violazioni per divieto di sosta, le cui sanzioni saranno notificate ai trasgressori.

"In alcune strade dell'Arenella - hanno spiegato dal comando di via Dogali - i veicoli parcheggiati nei tratti in cui vige il divieto di sosta, hanno mandato in tilt la circolazione, provocando intralci inestricabili che sono stati disciplinati dall'intervento della pattuglia". L'iniziativa intrapresa in fase sperimentale dal comandante Gabriele Marchese finora ha registrato in totale 176 sanzioni.